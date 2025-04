Chcesz odzyskać dług? To zacznij działać

W biznesie zdarzają się różne sytuacje, także śmierć dłużnika. Czy wierzyciel stoi wówczas na przegranej pozycji? Niekoniecznie. Wprawdzie komornik, po otrzymaniu informacji o śmierci dłużnika, zawiesza postępowanie z urzędu, ale nie zamyka to wierzycielowi drogi do odzyskania należności. Musi jednak podjąć określone prawem działania. Przede wszystkim powinien ustalić następców prawnych zmarłego. Jak to zrobić? Pomocny może okazać się Rejestr Spadkowy – jest to rejestr publiczny i do tego bezpłatny. Gdy już wierzyciel uzyska informację na temat spadkobierców dłużnika, musi zainicjować podjęcie zawieszonego postępowania z ich udziałem.