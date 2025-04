Umowa o depozyt kodu źródłowego – kiedy potrzebna i co powinna regulować?

Przedsiębiorca wdrażający oprogramowanie o dużym znaczeniu dla prowadzonej przez niego działalności powinien nabyć całość autorskich praw majątkowych do tego oprogramowania oraz otrzymać jego kod źródłowy albo uzyskać licencję na korzystanie z tego oprogramowania oraz zapewnić sobie możliwość dostępu do jego kodu źródłowego w „sytuacjach awaryjnych”. W drugim z wymienionych wariantów aktualizuje się konieczność zawarcia umowy regulującej dostęp do kodu źródłowego, nazywanej umową o depozyt kodu źródłowego. Tego rodzaju umowa może być elementem umowy wdrożeniowej czy umowy licencyjnej albo stanowić samodzielną umowę.