Roszczenie wykonawcy o waloryzację wynagrodzenia

Gospodarka charakteryzuje się koniunkturalnością. Dlatego nie sposób założyć, że dany stan będzie trwać w nieskończoność. W pewnym momencie może zaistnieć zmiana koniunktury. Z tego też względu, nieustannie aktualna pozostaje kwestia wpływu tejże zmiany na realizację umowy. Ma to istotne znaczenie w kontekście pandemii Covid-19 oraz wojny w Ukrainie, których skutki są nadal odczuwalne dla przedsiębiorców. Jakimi narzędziami na podstawie kodeksu cywilnego dysponuje strona dążąca do dostosowania wysokości wynagrodzenia do zmienionych warunków rynkowych?