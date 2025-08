Chatboty, czyli wirtualni asystenci to programy stosowane m.in. w e-commerce, symulujące rozmowę z klientem, informujące go o ofercie i zasadach sprzedaży. Może się zdarzyć np., że wirtualny asystent zaproponuje klientowi zakup towaru w promocji. Czy taką sytuację można uznać za niewiążące zaproszenie do zawarcia umowy, czy też rzeczywistą ofertę sprzedaży? I czy sprzedawca będzie zobowiązany do sprzedaży towaru po cenie podanej przez chatbota?

Okazuje się, że w niektórych przypadkach cena podana przez wirtualnego asystenta będzie wiążąca. W artykule „Chatboty w e-commerce. Jakie są zagrożenia dla przedsiębiorców?” przytaczamy orzecznictwo Sądu Najwyższego na ten temat. Piszemy też o konsekwencjach podawania niewłaściwych cen produktu – odpowiedzialność za to ponosi sprzedawca.

Poza ceną, kolejnym problemem e-commerce są fałszywe opinie na stronach internetowych, generowane często przez chatboty. Na ich podstawie konsumenci podejmują decyzje zakupowe. Prawo zabrania manipulowania opiniami – przedsiębiorcy grozi za to odpowiedzialność cywilna, administracyjna, a w skrajnych przypadkach karna. O tym piszemy w artykule „Przedsiębiorca odpowie za nierzetelną opinię w internecie”.

