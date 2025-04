Czy opłata za szkodę w wynajmowanym lokalu z VAT?

- Przedsiębiorcy świadczący usługi najmu nierzadko pobierają dodatkowe (poza czynszem, refakturą mediów) opłaty od najemców lokali mieszkalnych lub usługowych. Mogą to być opłaty za szkody w lokalu. Z reguły opłata za szkody odnosi się zarówno do zniszczeń w samym lokalu, jak i do wyposażenia oraz szkód wyrządzonych w innych częściach budynku, w którym znajduje się wynajmowany lokal, np. klatki schodowe, garaże. Opłata ta może dotyczyć także zgubienia lub zniszczenia kluczy do drzwi, czy też pilota do bramy garażowej. Zazwyczaj wysokość tej opłaty kalkulowana jest na podstawie szacunkowych (przewidywanych) kosztów naprawy, czy nabycia nowego przedmiotu, który został zniszczony. Celem opłaty jest obciążenie rzeczywistymi kosztami naprawy lub zakupu, jednakże jest to szacunek, zatem może odbiegać od realnego kosztu, jaki zostanie następnie poniesiony. Czasem szkoda może zostać w części sfinansowana z ubezpieczenia — w tej części wynajmujący nie obciąża najemcy. Możliwe są także sytuacje, gdy wynajmujący odstąpi od natychmiastowego zakupu zniszczonego przedmiotu, jeżeli zniszczenia nie wykluczają jego dalszego użytkowania. Z przyczyn biznesowych obciążenie kosztem tej opłaty czasem dokonywane jest w niższej wysokości (np. w celu utrwalenia dobrych relacji z najemcą w trudnej sytuacji życiowej). Najemca ma możliwość dokonywania napraw we własnym zakresie w trakcie trwania najmu. Sposób postępowania (naprawa szkody we własnym zakresie lub obciążenie przez wynajmującego) zależy od woli najemcy. Przy czym w przypadku, gdy na moment zakończenia najmu (moment protokolarnego przekazania lokalu) istnieją nienaprawione szkody - nie ma już takiej możliwości. Czy zatem opłata za dokonanie szkody w lokalu którą może być obciążony najemca podlega VAT?