Import równoległy produktów leczniczych – czy będą zmiany w refundacji?

Kupując w aptece produkty lecznicze – zarówno te dostępne bez recepty, jak i te na receptę – możemy spotkać się z sytuacją, gdy otrzymujemy od farmaceuty znany nam lek wyglądający jednak inaczej. Może mieć on inną szatę graficzną lub nazwę na blistrze z tabletkami, jednak farmaceuta zapewnia, że jest to ten sam produkt, który kupowaliśmy w ubiegłym miesiącu, tylko pochodzi on z importu równoległego. U pacjentów może to budzić wątpliwości, ponieważ produkty lecznicze (zwłaszcza te zażywane codziennie) mają pomóc na istniejące problemy zdrowotne i nie chcą oni zmieniać przyjmowanych leków bez konsultacji z lekarzem. Pojawiają się zatem pytania: Czy to jest zamiennik? Czy ten produkt ma wszystkie substancje takie same jak przyjmowany dotychczas lek? Czy jest to ta sama dawka? Dlaczego wygląda on inaczej? I w końcu – czy może pan(i) zamówić „mój lek”?