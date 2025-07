Kidinfluencerzy – mali twórcy, wielki biznes dzieci (dorosłych?)

Dzieci influencerzy, czyli tzw. kidinfluencerzy, kierują swoje treści do innych dzieci. Niekiedy dorośli również kierują za pośrednictwem kidinfluencerów treści do zebranej przez nich grupy odbiorców: rodziców czy właścicieli marek z różnych branż. Zdarza się, że najmłodsi użytkownicy social mediów (bądź ich rodzice) budują społeczności liczone w dziesiątkach, a nawet setkach tysięcy odbiorców. Ci odbiorcy to bardzo chłonna grupa młodych konsumentów, których gusta i potrzeby kształtowane są właśnie przez nastoletnich influencerów. To zarazem grupa, która pomimo swojej wrażliwości jest zdecydowanie najsłabiej chroniona, a organy, które powinny ich chronić również w social mediach, zdają się ignorować istniejące zagrożenia.