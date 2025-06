Skutki prawne śmierci wspólnika

Śmierć wspólnika bez wątpienia jest zawsze dla spółki trudnym wydarzeniem, z którym wiąże się szereg obowiązków. Przede wszystkim dochodzi wówczas do zmiany struktury własnościowej w danej spółce, co konsekwentnie implikuje konieczność ujawnienia zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym i Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. To, jakie zdarzenia należy zgłosić, w jaki sposób i w jakim terminie, zostanie wyjaśnione niżej na przykładzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.