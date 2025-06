Jak wprowadzić następców do firmy rodzinnej?

Przekazanie firmy rodzinnej to jeden z najważniejszych momentów w historii każdego rodzinnego biznesu. Dla nestora oznacza to stopniowe wycofywanie się z codziennego zarządzania, oddanie kontroli, czasem również majątku, a zawsze przekazanie odpowiedzialności. Dla sukcesora to moment wejścia w rolę nowego lidera, podjęcia decyzji o kontynuacji i wzięcia na siebie ciężaru dalszego rozwoju firmy. Sukcesja to jednak nie tylko zestaw formalnych działań, które trzeba przeprowadzić, by uporządkować kwestie prawne, majątkowe i organizacyjne. To także, a może przede wszystkim, proces międzyludzki, który rozgrywa się równolegle w obszarze emocji, relacji rodzinnych i zaufania.