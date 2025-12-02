Rzeczpospolita
ESG wpływa na ocenę ryzyka kredytowego

Coraz więcej instytucji finansowych oczekuje od przedsiębiorstw nie tylko solidnych fundamentów ekonomicznych, lecz także dowodów odpowiedzialnego działania – wobec środowiska, pracowników i otoczenia społecznego. Jak ESG wpływa na ocenę ryzyka kredytowego?

Publikacja: 02.12.2025 05:00

Jak ESG wpływa na ocenę ryzyka kredytowego

Foto: Adobe Stock

Walentyna Winiarska

Jeszcze niedawno o przyznaniu kredytu decydowały głównie wyniki finansowe, historia kredytowa oraz posiadane zabezpieczenia. Dziś ten model oceny stopniowo odchodzi w przeszłość.

W praktyce czynniki ESG (Environmental, Social and Governance) stają się integralnym elementem procesu oceny ryzyka kredytowego. Stopień zaangażowania przedsiębiorstwa w zrównoważony rozwój może przesądzić nie tylko o tym, czy firma otrzyma finansowanie, lecz także – na jakich warunkach.

