Kategorie pracowników wykonujących taką samą pracę lub o takiej samej wartości

Skuteczne egzekwowanie zasady równości wynagrodzeń ma zapewnić Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/970 z 10 maja 2023 r. w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości, poprzez mechanizmy przejrzystości wynagrodzeń oraz mechanizmy egzekwowania (Dyrektywa). Odwołuje się ona do kategorii pracowników w wielu aspektach, traktując je jako punkt odniesienia zarówno przy kształtowaniu struktury wynagrodzeń, jak i przy ocenie jej prawidłowego ustalenia. Warto zwrócić na to uwagę już na etapie projektowania architektury wynagrodzeń w firmie czy weryfikacji istniejących rozwiązań. Kategorie pracowników powinny być tworzone w sposób świadomy, z uwzględnieniem analizy potencjalnych konsekwencji. Mogą one odzwierciedlać istniejące struktury stanowisk w firmie lub kategorie zaszeregowania czy rodziny stanowisk – co jest rozwiązaniem, po które pracodawcy wydają się sięgać najczęściej, ponieważ jest najprostsze, niemniej, kryją się w tym pułapki, na które warto zwrócić uwagę.