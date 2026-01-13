Cyberprzemoc dotyczy też biznesu

Wraz z rozwojem nowych technologii przedsiębiorstwa stają się coraz silniej uzależnione od funkcjonowania w przestrzeni cyfrowej. Jednocześnie ta sama przestrzeń może prowadzić do podejmowania działań przez użytkowników i konkurencję, które mają na celu organizację negatywnych kampanii oczerniających dany podmiot. Hejt, groźby, fałszywe zgłoszenia czy rozpowszechnianie dezinformacji, także z wykorzystaniem technologii deepfake, mogą prowadzić do blokowania kont, nieuzasadnionych negatywnych komentarzy czy recenzji, czasami przybierających formę review bombingu (w krótkim czasie pojawia się duża liczba negatywnych ocen, które umotywowane są pozamerytorycznie), a wręcz czasami faktycznego wstrzymania działalności przedsiębiorcy.