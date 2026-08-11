Wdrożenie nowych obowiązków PPWR wymaga oceny antymonopolowej

Przedsiębiorcy analizują rozporządzenie (UE) 2025/40 w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR) przede wszystkim przez pryzmat nowych obowiązków dotyczących opakowań. Nie sposób jednak pominąć tego, że rozporządzenie zmienia sposób funkcjonowania rynków. Dla większości przedsiębiorców jedyną realną drogą do spełnienia wymagań środowiskowych może stać się współpraca z konkurencją.

Dlaczego PPWR wymusza współpracę z konkurencją