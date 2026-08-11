Wdrożenie nowych obowiązków PPWR wymaga oceny antymonopolowej
Rozporządzenie PPWR jest od 12 sierpnia br. bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach Unii. Jego celem jest zmniejszenie ilości śmieci w UE, wyeliminowanie zbędnego plastiku oraz wprowadzenie obiegu zamkniętego w branży opakowaniowej.
Przedsiębiorcy analizują rozporządzenie (UE) 2025/40 w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR) przede wszystkim przez pryzmat nowych obowiązków dotyczących opakowań. Nie sposób jednak pominąć tego, że rozporządzenie zmienia sposób funkcjonowania rynków. Dla większości przedsiębiorców jedyną realną drogą do spełnienia wymagań środowiskowych może stać się współpraca z konkurencją.
Dlaczego PPWR wymusza współpracę z konkurencją
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