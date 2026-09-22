Rzeczpospolita
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Julita Karaś-Gasparska: Od list lokatorów do RODO w bloku

Spółdzielnie mieszkaniowe przeszły długą drogę w zakresie ochrony danych osobowych: od wywieszania na klatkach schodowych wykazu mieszkańców i ich długów po stosowanie zaawansowanych procedur RODO.

Publikacja: 22.09.2026 06:00

Jak spółdzielnie muszą chronić dane osobowe swoich członków

Jak spółdzielnie muszą chronić dane osobowe swoich członków

Foto: Adobe Stock

Julita Karaś-Gasparska

Jeszcze kilkanaście lat temu widok imiennej listy mieszkańców wiszącej w gablocie przy wejściu na klatkę schodową nikogo nie dziwił. Tablice informacyjne w budynkach wielorodzinnych były głównym kanałem komunikacji zarządu z lokatorami. Obok ogłoszeń o przerwach w dostawie prądu czy harmonogramie wywozu śmieci publikowano wykazy lokatorów i przypisane do nich numery mieszkań. Prawdziwym pręgierzem – z dzisiejszej perspektywy szokującym – były jednak wywieszane na klatkach listy dłużników. Zarządy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, chcąc zmotywować niepłacących mieszkańców do uregulowania rachunków, wywieszały spisy z nazwiskami, numerami lokali oraz wyliczonymi kwotami zaległości w uiszczaniu opłat eksploatacyjnych. Takie wywieranie presji miało działać skuteczniej niż ponaglenia i procesy sądowe.

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