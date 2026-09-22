Audyt finansowy – firmy wciąż nie uczą się na własnych błędach

Badania sprawozdań finansowych pełnią kluczową rolę w zapewnieniu rzetelności sprawozdań finansowych. Zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz KSB jednostki mają obowiązek prezentowania sytuacji majątkowej i finansowej w sposób wierny, rzetelny i zgodny z zasadą ostrożności. Pomimo stosunkowo jasnych regulacji badania sprawozdań finansowych nadal ujawniają powtarzalne błędy, szczególnie w obszarach wymagających szacunków księgowych oraz subiektywnych założeń zarządu. Najczęstsze błędy ujawniane w audytach finansowych dotyczą obszarów wymagających szacunków i profesjonalnego osądu.