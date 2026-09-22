Rzeczpospolita
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Spółdzielnia mieszkaniowa musi chronić dane osobowe swoich członków

Szczególna forma prawna, członkowski charakter i przeznaczanie dochodów na cele statutowe nie chronią spółdzielni przed przewidzianymi dla przedsiębiorstw surowymi sankcjami za naruszenie ochrony danych osobowych.

Publikacja: 22.09.2026 05:20

Spółdzielnia mieszkaniowa musi chronić dane osobowe swoich członków

Spółdzielnia mieszkaniowa musi chronić dane osobowe swoich członków

Foto: Fotorzepa, Piotr Wittman

Piotr Pałka

Wyrok NSA nie ustanawia formalnego, skierowanego do wszystkich spółdzielni nakazu przeprowadzenia audytu, ale RODO zobowiązuje administratora do wdrażania, przeglądania i aktualizowania odpowiednich środków organizacyjnych oraz technicznych. Zawiadomienie nie powinno być urzędowym, uspokajającym komunikatem ograniczonym do stwierdzenia, że „doszło do incydentu, ale nie stwierdzono szkody”. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 sierpnia 2026 r. (III OSK 251/24) ma znaczenie szersze niż rozstrzygnięcie jednostkowego sporu pomiędzy prezesem UODO a spółdzielnią mieszkaniową. Dotyczy bowiem jednego z najtrudniejszych praktycznie obowiązków administratora: prawidłowego rozpoznania, czy naruszenie ochrony danych powoduje ryzyko dla praw lub wolności osoby, a następnie podjęcia decyzji o zgłoszeniu naruszenia organowi nadzorczemu i zawiadomieniu osoby, której dane dotyczą. NSA uchylił korzystny dla spółdzielni wyrok WSA i oddalił jej skargę, akceptując ocenę prezesa UODO, że ujawnienie imienia, nazwiska, numeru PESEL i adresu zamieszkania powodowało wysokie ryzyko dla osoby poszkodowanej. Sąd potwierdził również możliwość traktowania spółdzielni mieszkaniowej jako przedsiębiorstwa na potrzeby stosowania art. 83 RODO.

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