Jak rozumieć ryzyko kontynuacji działalności w sprawozdaniu finansowym

W sprawozdawczości określenie „ryzyko kontynuacji działalności” czasami bywa używane zbyt ogólnie. Może oznaczać jedynie słabszy rok, niższą rentowność lub problemy płynnościowe. W innych przypadkach może jednak wskazywać na istotną niepewność, którą trzeba wyraźnie ujawnić, a w skrajnej sytuacji nie chodzi już tylko o ryzyko, lecz o brak podstaw do sporządzenia sprawozdania przy założeniu kontynuacji działalności. Współczesne otoczenie makroekonomiczne – charakteryzujące się np. zmiennością inflacji czy stóp procentowych, wahaniami cen energii czy zawirowaniami geopolitycznymi – dodatkowo potęguje tę niepewność, i wymaga od zainteresowanych szczególnej czujności. Dla biegłego rewidenta kluczowe jest odróżnienie zwykłego ryzyka biznesowego, istotnej niepewności dotyczącej kontynuacji działalności oraz braku podstaw do przyjęcia tego założenia.