Rzeczpospolita
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Jak rozumieć ryzyko kontynuacji działalności w sprawozdaniu finansowym

Nie wystarczy formalne istnienie jednostki, brak wniosku o upadłość ani deklaracja zarządu. Kontynuacja wymaga realnych podstaw ekonomicznych, finansowych i prawnych. Przy czym sama niepewność nie oznacza jeszcze braku kontynuacji.

Publikacja: 21.09.2026 04:30

Jak rozumieć ryzyko kontynuacji działalności w sprawozdaniu finansowym

Jak rozumieć ryzyko kontynuacji działalności w sprawozdaniu finansowym

Foto: Adobe Stock

Tymoteusz Żygas

W sprawozdawczości określenie „ryzyko kontynuacji działalności” czasami bywa używane zbyt ogólnie. Może oznaczać jedynie słabszy rok, niższą rentowność lub problemy płynnościowe. W innych przypadkach może jednak wskazywać na istotną niepewność, którą trzeba wyraźnie ujawnić, a w skrajnej sytuacji nie chodzi już tylko o ryzyko, lecz o brak podstaw do sporządzenia sprawozdania przy założeniu kontynuacji działalności. Współczesne otoczenie makroekonomiczne – charakteryzujące się np. zmiennością inflacji czy stóp procentowych, wahaniami cen energii czy zawirowaniami geopolitycznymi – dodatkowo potęguje tę niepewność, i wymaga od zainteresowanych szczególnej czujności. Dla biegłego rewidenta kluczowe jest odróżnienie zwykłego ryzyka biznesowego, istotnej niepewności dotyczącej kontynuacji działalności oraz braku podstaw do przyjęcia tego założenia.

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