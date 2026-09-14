Transakcje z podmiotami powiązanymi to obszar ryzyka w audycie

Obecny obrót gospodarczy charakteryzuje się rosnącym stopniem skomplikowania struktur korporacyjnych. Grupy kapitałowe, spółki celowe, wspólne przedsięwzięcia oraz skomplikowane sieci powiązań osobowych stały się codziennością biznesową. W tym środowisku transakcje z podmiotami powiązanymi stanowią naturalny element działalności gospodarczej, który pozwala na optymalizację procesów, obniżenie kosztów operacyjnych czy realizację wspólnych strategii. Z perspektywy biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe, obszar ten stanowi jedną z najważniejszych „czerwonych flag”.