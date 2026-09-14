Rzeczpospolita
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Transakcje z podmiotami powiązanymi to obszar ryzyka w audycie

Brak pełnej niezależności stron transakcji otwiera pole do nadużyć, manipulacji wynikiem finansowym oraz ukrywania rzeczywistej sytuacji majątkowej i finansowej jednostki. To z kolei może powodować zniekształcenia sprawozdań finansowych.

Publikacja: 14.09.2026 05:00

Transakcje z podmiotami powiązanymi - na co zwraca uwagę audytor

Transakcje z podmiotami powiązanymi - na co zwraca uwagę audytor

Foto: Adobe Stock

Aleksandra Gulej

Obecny obrót gospodarczy charakteryzuje się rosnącym stopniem skomplikowania struktur korporacyjnych. Grupy kapitałowe, spółki celowe, wspólne przedsięwzięcia oraz skomplikowane sieci powiązań osobowych stały się codziennością biznesową. W tym środowisku transakcje z podmiotami powiązanymi stanowią naturalny element działalności gospodarczej, który pozwala na optymalizację procesów, obniżenie kosztów operacyjnych czy realizację wspólnych strategii. Z perspektywy biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe, obszar ten stanowi jedną z najważniejszych „czerwonych flag”.

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