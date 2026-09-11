Rzeczpospolita
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Cicha restrukturyzacja. Kiedy układ bez obwieszczenia ma sens

Ciche postępowanie o zatwierdzenie układu pozwala restrukturyzować firmę bez publicznego obwieszczenia w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Zapewnia większą dyskrecję i swobodę działania, ale nie chroni przed egzekucją.

Publikacja: 11.09.2026 04:50

Układ bez obwieszczenia w restrukturyzacji. Kiedy jest korzystny dla przedsiębiorcy?

Układ bez obwieszczenia w restrukturyzacji. Kiedy jest korzystny dla przedsiębiorcy?

Foto: Andrii Yalanskyi

Łukasz Lewandowski

Postępowanie o zatwierdzenie układu (PZU) bez obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego jest ciekawą i skuteczną alternatywą dla najpopularniejszej obecnie ścieżki restrukturyzacji, jaką jest PZU z obwieszczeniem. Nie jest przy tym restrukturyzacją „na pół gwizdka”. Daje dłużnikowi pełną swobodę ustawowego zarządu i ogranicza publiczną widoczność kryzysu w firmie, ale nie daje ustawowej tarczy przed egzekucją ani wypowiadaniem kluczowych umów przez kontrahentów. To narzędzie dla przedsiębiorcy, któremu zależy na zachowaniu pełnej kontroli nad przedsiębiorstwem i który nie obawia się zajęć egzekucyjnych.

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