Kiedy UOKiK obniży karę za zatory płatnicze?

Przepisy pozwalające Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów miarkować, czyli obniżać, kary za powodowanie przez przedsiębiorców zatorów płatniczych obowiązują od końca 2022 r. Jednak pierwsze wydane na ich podstawie decyzje zaczęły się pojawiać w 2025 r. Dziś dysponujemy już kilkudziesięcioma rozstrzygnięciami zawierającymi rozważania na temat miarkowania kary pieniężnej. To pozwala na pierwsze wnioski z praktyki organu i próbę odpowiedzi na pytanie, jakie okoliczności dają przedsiębiorcom realną szansę na złagodzenie sankcji, a jakie wyjaśnienia organ konsekwentnie pomija.