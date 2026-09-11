Rzeczpospolita
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Kiedy UOKiK obniży karę za zatory płatnicze?

Dla UOKiK nie wystarczą ogólne wyjaśnienia przedsiębiorcy dotyczące trudnej sytuacji rynkowej. Liczą się przede wszystkim konkretne działania ograniczające opóźnienia oraz dobra współpraca z urzędem.

Publikacja: 11.09.2026 05:30

Kiedy UOKiK obniży karę za zatory płatnicze?

Kiedy UOKiK obniży karę za zatory płatnicze?

Foto: Adobe Stock

Jakub Sadurski

Przepisy pozwalające Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów miarkować, czyli obniżać, kary za powodowanie przez przedsiębiorców zatorów płatniczych obowiązują od końca 2022 r. Jednak pierwsze wydane na ich podstawie decyzje zaczęły się pojawiać w 2025 r. Dziś dysponujemy już kilkudziesięcioma rozstrzygnięciami zawierającymi rozważania na temat miarkowania kary pieniężnej. To pozwala na pierwsze wnioski z praktyki organu i próbę odpowiedzi na pytanie, jakie okoliczności dają przedsiębiorcom realną szansę na złagodzenie sankcji, a jakie wyjaśnienia organ konsekwentnie pomija.

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