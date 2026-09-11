Granice odpowiedzialności członków organów spółki akcyjnej

Kierowanie działalnością spółki akcyjnej nieodłącznie związane jest z ekspozycją na ryzyko gospodarcze, które skutkować może uszczupleniem jej majątku. Na tym tle rodzi się pytanie o to, czy niepowodzenie konkretnego przedsięwzięcia umożliwiać może spółce pociągnięcie do odpowiedzialności odszkodowawczej członków zarządu, rady nadzorczej albo likwidatora, jako osób odpowiedzialnych za jego realizację, a także o to, gdzie w tym wypadku przebiegać będzie granica ewentualnej odpowiedzialności tych osób. Zagadnienie to pozostaje istotne dla zidentyfikowania bezpiecznych ram, w których poruszać mogą się członkowie organów spółki akcyjnej i likwidator, podczas wykonywania obowiązków leżących w sferze ich kompetencji. Z jednej strony, osoby te powinny dysponować pewną swobodą decyzyjną, która umożliwi im prawidłowe wykonywanie swoich obowiązków, z drugiej natomiast, biorąc pod uwagę, iż odpowiadają oni za zarządzanie i nadzór nad zarządzaniem cudzym majątkiem, koniecznym staje się także ustawowe zapewnienie odpowiedniej ochrony interesów spółki.