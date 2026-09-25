Teresa Siudem: Odchudzanie produktów pod lupą UOKiK

Klient kupuje produkt, który zna od lat. To samo opakowanie, ta sama cena. Pozornie wszystko się zgadza, ale gdy w domu rozpakowuje produkt, okazuje się, że jest go mniej niż wcześniej. Takie zjawisko określa się jako downsizing lub shrinkflacja, czyli zmniejszanie przez producentów wagi lub objętości produktów. Samo zmniejszenie gramatury lub objętości produktu nie jest zakazane. Problem pojawia się wtedy, gdy sposób prezentacji produktu może wprowadzać konsumenta w błąd. Jeśli opakowanie zachowuje ten sam wygląd i rozmiar, kupujący może nie zauważyć, że za podobną cenę otrzymuje mniej. Dlatego zarówno organy unijne, jak i UOKiK coraz uważniej przyglądają się takim praktykom.