Rzeczpospolita
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Kiedy konwersja wierzytelności ratuje firmę w restrukturyzacji?

Konwersja wierzytelności na udziały lub akcje pozwala oddłużyć spółkę bez angażowania gotówki. Może ułatwić odbudowę przedsiębiorstwa, ale wiąże się również z istotnymi ryzykami prawnymi i podatkowymi.

Publikacja: 25.09.2026 05:00

Konwersja wierzytelności na udziały lub akcje pozwala oddłużyć spółkę bez angażowania gotówki.

Konwersja wierzytelności na udziały lub akcje pozwala oddłużyć spółkę bez angażowania gotówki.

Foto: Adobe Stock

Łukasz Lewandowski

Są w restrukturyzacji propozycje, które na pierwszy rzut oka wyglądają jak kapitulacja wierzyciela. Konwersja wierzytelności na akcje albo udziały jest właśnie taka – wierzyciel nie dostaje przelewu, tylko kawałek dłużnika. Nie jest to kapitulacja wobec dłużnika, lecz próba ocalenia wartości tam, gdzie gotówki już nie ma, ale nadal są kontrakty, know-how i rynek. Dobrze zaprojektowana konwersja może zdjąć ciężar długu z bilansu oraz związać los wierzyciela z dalszym powodzeniem przedsiębiorstwa. Źle przygotowana potrafi zaś zatrzymać się na etapie wpisu do KRS albo otworzyć spór o podatek, kontrolę nad spółką i prawa dotychczasowych właścicieli.

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