Obowiązkowa strona spółki. Jakie informacje publikować?

Jeszcze do niedawna obowiązek prowadzenia własnej strony internetowej dotyczył wyłącznie spółek publicznych. Są to spółki, których co najmniej jedna akcja została dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzona do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wynikało to przede wszystkim z obowiązującego wówczas art. 402³ § 1 Kodeksu spółek handlowych (KSH). Zgodnie z nim każda spółka publiczna powinna prowadzić własną stronę internetową i publikować na niej m.in. ogłoszenia dotyczące walnych zgromadzeń. Zmieniła to nowelizacja art. 5 KSH, która weszła w życie 1 stycznia 2020 r. Obecnie każda spółka akcyjna oraz spółka komandytowo-akcyjna ma obowiązek prowadzić własną stronę internetową i zamieszczać na niej wymagane prawem lub na mocy statutu spółki ogłoszenia. Jest to bezwarunkowy nakaz, obejmujący każdą spółkę akcyjną (publiczną i niepubliczną) oraz każdą spółkę komandytowo-akcyjną, bez rozróżnienia wielkości czy rodzaju działalności.