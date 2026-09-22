Rzeczpospolita
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Czy spółki będą dobrowolnie poddawać się karze

Choć procedury karna i karna skarbowa przewidują konsensualne sposoby zakończenia postępowania, nie są one dostosowane do specyfiki odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. W Sejmie trwają prace nad zmianą przepisów w tym zakresie.

Publikacja: 22.09.2026 05:00

Czy spółki będą dobrowolnie poddawać się karze

Czy spółki będą dobrowolnie poddawać się karze

Foto: Adobe Stock

Izabela Szczawińska

Obowiązująca od ponad dwóch dekad ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych jest w praktyce stosowana sporadycznie. W kwestiach, których sama nie rozstrzyga, odsyła do odpowiedniego stosowania przepisów kodeksu postępowania karnego. Te zaś zostały stworzone z myślą o odpowiedzialności osób fizycznych i nie odpowiadają specyfice postępowań prowadzonych wobec spółek oraz innych podmiotów zbiorowych.

Nowy projekt zakłada wprowadzenie odrębnego trybu konsensualnego, w ramach którego podmiot zbiorowy i prokurator będą mogli uzgodnić karę oraz inne środki, a zawarte porozumienie zostanie poddane ocenie sądu. Zachętą do zawarcia porozumienia mają być: niższy maksymalny wymiar kary pieniężnej oraz możliwość złagodzenia odpowiedzialności karnej menedżera.

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