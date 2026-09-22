Czy spółki będą dobrowolnie poddawać się karze

Obowiązująca od ponad dwóch dekad ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych jest w praktyce stosowana sporadycznie. W kwestiach, których sama nie rozstrzyga, odsyła do odpowiedniego stosowania przepisów kodeksu postępowania karnego. Te zaś zostały stworzone z myślą o odpowiedzialności osób fizycznych i nie odpowiadają specyfice postępowań prowadzonych wobec spółek oraz innych podmiotów zbiorowych.

Nowy projekt zakłada wprowadzenie odrębnego trybu konsensualnego, w ramach którego podmiot zbiorowy i prokurator będą mogli uzgodnić karę oraz inne środki, a zawarte porozumienie zostanie poddane ocenie sądu. Zachętą do zawarcia porozumienia mają być: niższy maksymalny wymiar kary pieniężnej oraz możliwość złagodzenia odpowiedzialności karnej menedżera.