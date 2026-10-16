Z początkiem września 2026 r. wygasła tzw. specustawa mieszkaniowa (Lex Deweloper), której celem było ułatwienie lokalizowania inwestycji mieszkaniowych poza standardową procedurą planistyczną. Jej miejsce zajęły instrumenty zreformowanego systemu planowania przestrzennego, a wśród nich Zintegrowany Plan Inwestycyjny (ZPI). Jest to szczególna forma planu miejscowego uchwalana na wniosek inwestora. Kluczowym elementem procedury jest umowa urbanistyczna, w której inwestor może zobowiązać się m.in. do budowy drogi, szkoły lub innego obiektu użyteczności publicznej.

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ZPI sprawdzi się przede wszystkim przy dużych projektach mieszkaniowych, przemysłowych, logistycznych oraz przedsięwzięciach rewitalizacyjnych. Może być korzystny zwłaszcza wtedy, gdy obowiązujące dokumenty planistyczne nie pozwalają zrealizować inwestycji w zakładanym kształcie lub gdy projekt wymaga rozbudowy infrastruktury. Nie jest jednak rozwiązaniem uniwersalnym.

Więcej na ten temat piszemy w artykule „Zintegrowany Plan Inwestycyjny. Kiedy jest najlepszym rozwiązaniem?”.

Czytaj więcej: Biznes Zintegrowany Plan Inwestycyjny. Kiedy jest najlepszym rozwiązaniem? Zintegrowany Plan Inwestycyjny staje się jednym z kluczowych narzędzi planowania inwestycji. Może pomóc przy projektach mieszkaniowych, przemysłowy... Pro

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