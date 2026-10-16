Z początkiem września 2026 r. wygasła tzw. specustawa mieszkaniowa (Lex Deweloper). Jej miejsce zajęły instrumenty zreformowanego systemu planowania przestrzennego, a wśród nich Zintegrowany Plan Inwestycyjny (ZPI).
Z początkiem września 2026 r. wygasła tzw. specustawa mieszkaniowa (Lex Deweloper), której celem było ułatwienie lokalizowania inwestycji mieszkaniowych poza standardową procedurą planistyczną. Jej miejsce zajęły instrumenty zreformowanego systemu planowania przestrzennego, a wśród nich Zintegrowany Plan Inwestycyjny (ZPI). Jest to szczególna forma planu miejscowego uchwalana na wniosek inwestora. Kluczowym elementem procedury jest umowa urbanistyczna, w której inwestor może zobowiązać się m.in. do budowy drogi, szkoły lub innego obiektu użyteczności publicznej.
ZPI sprawdzi się przede wszystkim przy dużych projektach mieszkaniowych, przemysłowych, logistycznych oraz przedsięwzięciach rewitalizacyjnych. Może być korzystny zwłaszcza wtedy, gdy obowiązujące dokumenty planistyczne nie pozwalają zrealizować inwestycji w zakładanym kształcie lub gdy projekt wymaga rozbudowy infrastruktury. Nie jest jednak rozwiązaniem uniwersalnym.
Więcej na ten temat piszemy w artykule „Zintegrowany Plan Inwestycyjny. Kiedy jest najlepszym rozwiązaniem?”.
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