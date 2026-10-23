Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Teresa Siudem: AI się myli, ale kto za to odpowiada?

Nieprawdziwe odpowiedzi generowane przez modele językowe mogą prowadzić do realnych szkód, m.in. w medycynie, finansach i doradztwie prawnym.

Publikacja: 23.10.2026 06:00

Google Ustaw „Rzeczpospolitą” jako swoje ulubione źródło informacji w Google
AI się myli, ale kto za to odpowiada?

AI się myli, ale kto za to odpowiada?

Foto: Adobe Stock

Reklama
Reklama
Reklama

Teresa Siudem

Sztuczna inteligencja może być pomocna w pracy, dlatego w wielu profesjach jest coraz częściej wykorzystywana. Problem w tym, że niektórzy uznają ją za nieomylną i ufają jej bezgranicznie. Tymczasem AI może halucynować, czyli podawać nieprawdziwe informacje. Jeżeli nie zostaną one zweryfikowane, a użytkownik podejmie na ich podstawie decyzje, może narazić się na poważne konsekwencje.

Pokazuje to sprawa pełnomocnika przedsiębiorcy, w której NSA zwrócił uwagę na oczywiste wykorzystanie AI przy sporządzaniu zażalenia. W uzasadnieniu postanowienia z 23 czerwca 2026 r. (I FZ 104/26) NSA wskazał, że wśród przywołanych przez pełnomocnika postanowień żadne nie odzwierciedlało rzeczywistego stanowiska sądu. Orzeczenia te zostały nie tylko błędnie opisane pod względem dat, lecz także nie dotyczyły zagadnienia rozstrzyganego w tej sprawie. „Wątpliwości budzi etyczny wymiar takiego działania, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę to, że zawodowy pełnomocnik pobiera wynagrodzenie za świadczone przez siebie usługi prawne, a jego mocodawca ma prawo oczekiwać, że sporządzane pisma procesowe będą spełniały najwyższe wymogi profesjonalizmu” – podkreślił NSA.

Czytaj treści PRO.RP.PL za 39 zł miesięcznie!

Zyskaj dostęp do rzetelnych analiz, opinii ekspertów i kluczowych prognoz gospodarczych. Poznaj fakty, które kształtują biznes, prawo oraz społeczeństwo.

Buduj swoją przewagę. Subskrybuj profesjonalne treści publikowane wyłącznie w pro.rp.pl.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama