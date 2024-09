890 mln zł do rozdania na B+R w ramach Ścieżki SMART

- Przygotowanie dobrego projektu, odpowiadającego na potrzeby rynku, to klucz do sukcesu. W ostatnim naborze Ścieżki SMART dla dużych przedsiębiorstw oceniliśmy pozytywnie 73 projekty i rekomendowaliśmy je do dofinansowania w łącznej kwocie 761 mln zł – powiedział prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Konkurs Ścieżka SMART charakteryzuje brak ograniczeń tematycznych, ale każdy zgłoszony projekt musi wpisywać się w przynajmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację. Adresatem tego działania są duże przedsiębiorstwa.