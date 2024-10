Jak pisze w „Rz” Piotr Mazurkiewicz, do Polski nieustannie płyną miliony przesyłek z Chin. Są w nich towary w niezwykle atrakcyjnych cenach, bo chiński rząd dotuje ich produkcję, sprzedaż na zagranicznych rynkach, a także transport do klientów. Przesyłki są dostarczane już w ciągu maksymalnie dziewięciu dni (średnia dla ok. 70 proc. przesyłek z platformy Temu), bezpłatnie (niezależnie od wartości zamówienia) i z możliwością darmowego zwrotu. Rodzimi producenci zabawek oraz ich importerzy czują się zagrożeni, bo oni takie warunki sprzedaży i obsługi zamówień nie mogą sobie pozwolić.

Komisja Europejska dotychczas nic nie zrobiła, by ukrócić nieuczciwą konkurencję z Chin. Co więcej, szykuje rozporządzenie regulujące bardzo rygorystycznie bezpieczeństwo zabawek. Zdaniem polskich producentów zabawek, wiele jego regulacji w ogóle nie ma wpływu na bezpieczeństwo dzieci i zmniejszy liczby niebezpiecznych zabawek na rynku UE, za to obciąży unijnych przedsiębiorców administracyjnie i finansowo.

Co dokładnie nie podoba się rodzimym producentom i importerom? Projektowane regulacje nie rozwiązują ich zdaniem problemu przekraczania przez niebezpieczne zabawki granicy UE, będą więc one nadal sprowadzane i trafią do obrotu, gdyż laboratoria fizycznie nie będą w stanie tak szybko przetestować wszystkich zabawek. Zresztą chińskie firmy sprzedające przez Temu czy inne kanały internetowe w ogóle nie będą musiały sprawdzać jakości, składu, bezpieczeństwa, gdyż to nie one, lecz unijny konsument wprowadzać będzie na rynek produkt niespełniający norm. Kolejny problem to zbyt krótki okres przejściowy spowoduje, że unijni producenci będą zmuszeni zutylizować część dotychczas wyprodukowanych i pełnowartościowych produktów.

Według nieoficjalnych informacji, po licznych skargach unijnych przedsiębiorców Komisja Europejska przygotowuje projekt oclenia każdej przesyłki z Chin oraz zniesienia limitu 150 euro, poniżej którego są one zwolnione z cła. Zdaniem ekspertów same przepisy to za mało. Ich skuteczność zależy od wdrożenia i możliwości obejścia przez chińskie platformy. Nie pomogą, jeśli nie będą dobrze egzekwowane.