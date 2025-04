Drogowcy żądają zwiększenia limitu waloryzacji kontraktów

Polski Związek Pracodawców Budownictwa (PZPB) oraz Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa (OIGD) dokonały analizy blisko trzech czwartych kontraktów sprzed 24 lutego 2022 r. Okazało się, że 33 na 65 analizowanych umów realizowanych w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych (RPBDK) dziś przekracza 15-proc. limit waloryzacji, która na tych kontraktach, by zrekompensować straty, już teraz powinna sięgnąć 19,15 proc. Oznacza to, że obecny mechanizm waloryzacyjny nie rekompensuje realnych kosztów wykonawców. Ceny materiałów, koszty robocizny oraz usług podwykonawczych w ostatnich latach znacząco wzrosły, co powoduje zagrożenie dla realizacji inwestycji na czas i w zakładanym budżecie – wynika z analizy, którą na łamach „Rz” opisał Adam Woźniak.