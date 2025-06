Zatrudnienie cudzoziemca w sześciu krokach

Każdy pracodawca musi uważać, aby nie dopuścić do nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca. Zanim rozpocznie zatrudnienie powinien zweryfikować dwie kwestie. Pierwsza to sprawdzenie, czy dany cudzoziemiec ma prawo przebywać w Polsce. Druga – czy konieczne jest uzyskanie dodatkowych dokumentów, aby dany cudzoziemiec mógł rozpocząć pracę. Należy to ustalić na podstawie oświadczeń cudzoziemca oraz dostarczonych przez niego dokumentów. Trzeba zawracać uwagę w szczególności na obywatelstwo przyszłego pracownika.

Poniżej opisujemy po kolei, co powinno zostać sprawdzone i zrobione w tym zakresie przez pracodawcę.