Katarzyna Wójcik: Nielegalne zatrudnianie cudzoziemców to ryzykowne oszczędności

Ustawa o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom na terytorium RP znacząco podniosła kary za nielegalne zatrudnianie obcokrajowców. Nieuczciwym pracodawcom od początku czerwca grozi od 3 tys. zł do 50 tys. zł grzywny. Dodatkowe, surowsze kary (od 6 tys. zł) przewidziano za patologiczne wykroczenia, takie jak wprowadzanie cudzoziemca w błąd czy żądanie korzyści majątkowej w zamian za podjęcie działań zmierzających do uzyskania zezwolenia na pracę. Co ważne, kara grzywny za część przewinień jest wymierzana proporcjonalnie do liczby cudzoziemców, którym powierzono pracę z naruszeniem przepisów. Nowe rozwiązanie ma zwiększyć dolegliwość kary dla firm, które opierają swoją działalność na nielegalnej pracy. Taka optymalizacja kosztów będzie słono kosztować.