Katarzyna Wójcik: Trudno zmierzyć lukę płacową

Temat równości wynagrodzeń to kwestia nie tylko pieniędzy, ale przede wszystkim poczucia sprawiedliwości i zaufania między pracodawcą a pracownikami. W czerwcu 2023 roku weszła w życie unijna dyrektywa o jawności wynagrodzeń (2023/970), która zobowiązuje państwa członkowskie do wdrożenia przepisów zapewniających większą transparentność płac. Na dostosowanie się do nowych wymogów mamy czas do 7 czerwca 2026 roku. Wtedy nowe obowiązki obejmą polskich pracodawców. Problem w tym, że jeszcze nie wiedzą, jak dokładnie te obowiązki będą wyglądać. Wciąż nie znamy nawet projektu ustawy, która ma wdrożyć unijne przepisy. W grudniu 2024 r. ministerstwo powołało zespół roboczy, do którego zaproszono przedstawicieli innych resortów, GUS, PIP oraz środowisk naukowych i partnerów społecznych, który ma przygotować projekt ustawy wdrażającej dyrektywę. Prace wciąż trwają.