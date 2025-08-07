Rzeczpospolita
Katarzyna Wójcik: Trudno zmierzyć lukę płacową

Resort pracy obiecał przygotować narzędzia, które pomogą firmom przystosować się do zmian przewidzianych w dyrektywie o jawności płac. Systemów wciąż nie ma, a pracodawcy nie wiedzą, na co się przygotować.

Publikacja: 07.08.2025 06:00

pracodawcy nadal czekają na narzędzia ws. zmian dot. jedności płac

Foto: Adobe Stock

Katarzyna Wójcik

Temat równości wynagrodzeń to kwestia nie tylko pieniędzy, ale przede wszystkim poczucia sprawiedliwości  i zaufania między pracodawcą a pracownikami. W czerwcu 2023 roku weszła w życie unijna dyrektywa o jawności wynagrodzeń (2023/970), która zobowiązuje państwa członkowskie do wdrożenia przepisów zapewniających większą transparentność płac. Na dostosowanie się do nowych wymogów mamy czas do 7 czerwca 2026 roku. Wtedy nowe obowiązki obejmą polskich pracodawców. Problem w tym, że jeszcze nie wiedzą, jak dokładnie te obowiązki będą wyglądać. Wciąż nie znamy nawet projektu ustawy, która ma wdrożyć unijne przepisy. W grudniu 2024 r. ministerstwo powołało zespół roboczy, do którego zaproszono przedstawicieli innych resortów, GUS, PIP oraz środowisk naukowych i partnerów społecznych, który ma przygotować projekt ustawy wdrażającej dyrektywę. Prace wciąż trwają.

