Ministerstwo chce ułatwić pracodawcom proces wartościowania pracy

Resort pracy obiecuje, że przedstawi praktyczne narzędzia, które pomogą firmom przygotować się do wdrożenia dyrektywy o jawności prac. W niektórych państwach już one funkcjonują. W czym mogą wyręczyć pracodawców?

Publikacja: 07.08.2025 04:30

Foto: Adobe Stock

Sławomir Paruch, Marcin Sanetra, Michał Włodarczyk, Oskar Kwiatkowski, Magdalena Pawełczyk

SPIS TREŚCI

  1. Wartościowanie pracy. Na czym polega obowiązek sprawozdawczości?
  2. Wartościowanie pracy. Przykład z zachodnich sąsiadów
  3. Wartościowanie pracy. Jakie byłoby idealne narzędzie?
  4. Wartościowanie pracy. Znaczenie dla pracodawców
  5. Wartościowanie pracy. Podsumowanie

Jednym z kluczowych nadchodzących wyzwań dla pracodawców jest wdrożenie tzw. dyrektywy o jawności wynagrodzeń. Weszła ona w życie 6 czerwca 2023 r., a państwa członkowskie mają czas na jej implementację do 7 czerwca 2026 r. Zegar tyka – to ostatni dzwonek na rozpoczęcie przygotowań przez pracodawców – tym bardziej, że nawet rząd prowadzi już zaawansowane działania wdrożeniowe.

Analizując nowe przepisy pod kątem przygotowania listy „do zrobienia”, szczególną uwagę warto zwrócić na obowiązek sprawozdawczości. Jego realizacja w praktyce może okazać się sporym wyzwaniem. Spełnienie obowiązku nie sprowadza się jedynie do prostego przekazania istniejących i czekających w gotowości danych. Konieczna będzie wcześniejsza praca nad tymi informacjami – tj. przede wszystkim wyliczenie wskaźników podlegających raportowaniu. Warto przeprowadzić analizę prawną oraz uporządkować struktury rodzajów prac i danych płacowych. Innymi słowy – pracodawcy będą musieli zapewnić wewnętrzny porządek w informacjach gromadzonych na potrzeby sprawozdawczości, zanim przekażą te dane na temat wynagrodzeń dalej. 

