Ministerstwo chce ułatwić pracodawcom proces wartościowania pracy

Jednym z kluczowych nadchodzących wyzwań dla pracodawców jest wdrożenie tzw. dyrektywy o jawności wynagrodzeń. Weszła ona w życie 6 czerwca 2023 r., a państwa członkowskie mają czas na jej implementację do 7 czerwca 2026 r. Zegar tyka – to ostatni dzwonek na rozpoczęcie przygotowań przez pracodawców – tym bardziej, że nawet rząd prowadzi już zaawansowane działania wdrożeniowe.

Analizując nowe przepisy pod kątem przygotowania listy „do zrobienia”, szczególną uwagę warto zwrócić na obowiązek sprawozdawczości. Jego realizacja w praktyce może okazać się sporym wyzwaniem. Spełnienie obowiązku nie sprowadza się jedynie do prostego przekazania istniejących i czekających w gotowości danych. Konieczna będzie wcześniejsza praca nad tymi informacjami – tj. przede wszystkim wyliczenie wskaźników podlegających raportowaniu. Warto przeprowadzić analizę prawną oraz uporządkować struktury rodzajów prac i danych płacowych. Innymi słowy – pracodawcy będą musieli zapewnić wewnętrzny porządek w informacjach gromadzonych na potrzeby sprawozdawczości, zanim przekażą te dane na temat wynagrodzeń dalej.