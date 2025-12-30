Wiele wskazuje na to, że dla cyberbezpieczeństwa nowy rok może okazać się przełomowy, ale niestety owo przełamanie może nastąpić nie w tym kierunku, którego byśmy oczekiwali. Analitycy Cisco wskazują, że dotychczasowe systemy nie nadążają za wymaganiami współczesnych technologii. Alarmują: wiele firm, chcąc szybko wdrożyć rozwiązania AI, nakłada kolejne warstwy prowizorycznych usprawnień na systemy, które już dawno osiągnęły kres wydolności. Efekt? Narastający „dług technologiczny”. W praktyce „fundamenty nie przystają do obecnej skali, tempa i wymogów bezpieczeństwa” – diagnoza Cisco brzmi poważnie. A to nie wszystko, bo znaleźliśmy się w oku geopolitycznego cyklonu.