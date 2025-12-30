Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Polska z najwyższym wzrostem sprzedaży aut na prąd

W 11 miesiącach 2025 r. rejestracje osobowych samochodów elektrycznych w Polsce poszybowały o 140 proc. rok do roku. To pięciokrotnie więcej niż średnia dla całej UE.

Publikacja: 30.12.2025 04:01

Polska z najwyższym wzrostem sprzedaży aut na prąd

Foto: Adobe Stock

Adam Woźniak

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Co wpłynęło na gwałtowny wzrost rejestracji samochodów elektrycznych w Polsce w 2025 roku?
  • Jakie są prognozy dotyczące przyszłości sprzedaży samochodów elektrycznych w Polsce po zakończeniu programu dopłat NaszEauto?
  • Jakie różnice w udziałach samochodów elektrycznych w rynku motoryzacyjnym występują między Polską a innymi krajami UE?
  • Jakie kontrowersje wywołują dyskusje na temat mechanizmów wsparcia dla przemysłu motoryzacyjnego w UE?
Pozostało jeszcze 94% artykułu

Wraz z likwidacją unijnego zakazu rejestracji samochodów spalinowych, końcówka 2025 r. przynosi gwałtowny wzrost zainteresowania Polaków samochodami elektrycznymi. To jednak nie paradoks, a efekt kończących się dopłat do elektryków w ramach rządowego programu NaszEauto, w którym kwota rządowego wsparcia do zakupu samochodu osobowego może wynieść nawet 40 tys. zł.

Jak podaje Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM), na koniec listopada liczba zarejestrowanych w kraju osobowych elektryków sięgnęła 113,4 tys., a sam listopad okazał się pod tym względem miesiącem rekordowym: co dziesiąty nowy samochód osobowy rejestrowany w Polsce był w ubiegłym miesiącu całkowicie elektryczny. Według prezesa PZPM Jakuba Farysia, program dopłat pozwolił podwoić wyniki rejestracji w stosunku do zeszłego roku. – Niestety, wszystko wskazuje, że po zakończeniu programu, czego możemy się spodziewać niebawem, liczba rejestracji elektryków spadnie – stwierdza Faryś. W branży motoryzacyjnej ocenia się, że ten koniec wsparcia może nastąpić już w styczniu 2026 r., najpóźniej w lutym. Potwierdza to Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności. – Środki przeznaczone na wsparcie wyczerpują się w bardzo szybkim tempie. Przez ostatni miesiąc stopień wykorzystania alokacji w programie dopłat wzrósł o prawie 13 punktów proc., do końca grudnia prawdopodobnie przekroczy 75 proc. – mówi Jan Wiśniewski, dyrektor Centrum Badań i Analiz PSNM.

Pozostało jeszcze 83% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Nadciąga cyberkryzys. AI zwróci się przeciwko nam?
Raporty ekonomiczne
Nadciąga cyberkryzys. AI zwróci się przeciwko nam?
Wszystkie kierunki z Kalendarza Adwentowego LOT teraz w promocji!
Materiał Promocyjny
Wszystkie kierunki z Kalendarza Adwentowego LOT teraz w promocji!
Advertisement
Firmy szukają dobrych biur. Popyt wzrośnie, wzrosną też ceny najmu
Raporty ekonomiczne
Firmy szukają dobrych biur. Popyt wzrośnie, wzrosną też ceny najmu
W 2026 r. firmy częściej będą szukać ludzi do transformacji biznesu
Raporty ekonomiczne
W 2026 r. firmy częściej będą szukać ludzi do transformacji biznesu
Specjaliści niepewni, ostrożni i mniej chętni do zmiany pracy. Kto ma szanse na podwyżkę?
Raporty ekonomiczne
Specjaliści niepewni, ostrożni i mniej chętni do zmiany pracy. Kto ma szanse na podwyżkę?
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Mamy w Polsce ponad 3 mln przedsiębiorców. To rekord
Raporty ekonomiczne
Mamy w Polsce ponad 3 mln przedsiębiorców. To rekord
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Materiał Promocyjny
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Reklama
Reklama
e-Wydanie