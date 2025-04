Jak zadbać o równość płac w firmie?

Dyrektywa 2023/970 o jawności wynagrodzeń stanowi kluczowy dokument prawny mający na celu eliminację wszelkich form dyskryminacji na rynku pracy. Reguluje też pozycjonowanie stanowisk w kontekście równości płci. Zgodnie z przepisami tej dyrektywy, państwa członkowskie Unii Europejskiej do 7 czerwca 2026 roku, mają obowiązek podjęcia odpowiednich działań w celu zapewnienia równych szans w dostępie do stanowisk zawodowych oraz w kontekście wynagrodzeń i ogólnej równości. W szczególności w odniesieniu do wszelkich aspektów i warunków wynagrodzenia za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości.