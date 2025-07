Katarzyna Wójcik: Wyjazd wyjazdowi nierówny

Zasady zwolnień ze składek zawierają niejedną pułapkę. Przedsiębiorcy skarżą się, że ZUS w ramach prowadzonych kontroli kwestionuje nienaliczanie składek od diet wypłacanych podczas wyjazdów służbowych, zwrotu kosztów noclegów, przejazdów itp. Organ rentowy najczęściej uznaje za sporny charakter wyjazdów pracowników – zdaniem kontrolerów nie są one podróżami służbowymi. Wykonywanie pracy przez pracownika w różnych miejscowościach, do czego zobowiązuje go umowa o pracę, nie stanowi bowiem podróży służbowej, a otrzymane z tego tytułu diety i inne należności nie podlegają wyłączeniu z podstawy wymiaru składek.