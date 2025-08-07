Rzeczpospolita
Zwolnienie lekarskie to nie czas na wyjazd, remont czy porządki w ogrodzie

Niewłaściwe korzystanie ze zwolnienia lekarskiego jest naruszeniem przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych. A to może uzasadnić rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia.

Publikacja: 07.08.2025 05:30

Foto: adobe stock

Monika Czekanowicz

SPIS TREŚCI

  1. Kontrola pracowników
  2. Zasady przeprowadzania kontroli
  3. Problematyczne kwestie przeprowadzania kontroli
  4. Konsekwencje dla pracownika

Kontakt z pracownikiem podczas jego zwolnienia lekarskiego może okazać się kosztowny. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych udzielił już w jednej sprawie upomnienia za kontaktowanie się z pracownikiem podczas jego niezdolności do pracy na prywatny numer telefonu. Dodatkowo taki pracownik może zarzucić pracodawcy naruszenie jego prawa do prywatności, w sytuacji , w której pracodawca wydzwania do niego podczas rekonwalescencji. Doktryna przyjmuje za dopuszczalny kontakt z pracownikiem jedynie w wyjątkowych przypadkach, przykładowo gdy brak pozyskania jakichś informacji mógłby narazić pracodawcę na szkodę lub w celach organizacyjnych związanych z powrotem do pracy, np. w celu wystawienia skierowania na profilaktyczne badania kontrolne. Jest jeszcze jedna sytuacja, gdy pracodawca może skontaktować się z pracownikiem podczas jego niezdolności do pracy. Jest to dopuszczalne, jeśli podejrzewa, że podwładny korzysta ze zwolnienia niezgodnie z jego przeznaczeniem.

