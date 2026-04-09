Rozliczenia delegacji i podróży służbowych – obszar niedocenianego ryzyka

Delegacje i podróże służbowe od lat stanowią istotny element organizacji pracy w wielu firmach. Wraz ze wzrostem mobilności pracowników, rozwojem pracy hybrydowej oraz częstszym wykonywaniem zadań poza siedzibą pracodawcy wyjazdy służbowe stały się codziennością, a nie incydentalnym zdarzeniem. Z perspektywy biznesowej umożliwiają realizację projektów, spotkania z klientami czy nadzór nad oddziałami. Jednocześnie generują szereg obowiązków po stronie pracodawcy, w szczególności w obszarze rozliczeń podatkowych, składkowych i dokumentacyjnych. Choć przepisy dotyczące delegacji są stosunkowo stabilne, praktyka pokazuje, że ich stosowanie w realiach współczesnej pracy bywa trudne, a błędy w rozliczeniach należą do najczęściej kwestionowanych podczas kontroli ZUS, urzędów skarbowych i Państwowej Inspekcji Pracy (PIP).