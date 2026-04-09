Odszkodowanie w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia

Wzrost konkurencji na rynku powoduje, że coraz ważniejsze dla pracodawców staje się odpowiednie zabezpieczenie się przed działaniami konkurencyjnymi ze strony swoich pracowników mających dostęp do istotnych i poufnych informacji.

Możliwość ustanowienia takiego zabezpieczenia przewiduje art. 1012 kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem pracodawca może zawrzeć z pracownikiem mającym dostęp do szczególnie istotnych danych, których ujawnienie mogłoby narazić go na szkodę, umowę o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia. Jednakże firmy, decydując się na taki krok, muszą również pamiętać o obowiązku wypłacania byłym pracownikom odszkodowań, które mają rekompensować im ograniczenia wynikające z takich zapisów.