Pikniki, rajdy i inne eventy dla pracowników. O czym powinien pamiętać pracodawca, który je organizuje?

Nadeszła wiosna i rozpoczyna się sezon na pikniki, wypady za miasto, rajdy i imprezy na świeżym powietrzu. Coraz częściej takie wydarzenia (eventy) organizowane są przez pracodawców, którzy chcą w ten sposób motywować i integrować zespół. Firmy coraz chętniej inicjują także łatwiejsze w organizacji wydarzenia, takie jak wyjścia na kręgle, bilard czy jogę w parku. Należy podkreślić, że dobrze zaplanowany event to coś więcej niż spotkanie – to narzędzie, które jednocześnie motywuje, nagradza i rozwija zespół. Udział osób współpracujących na co dzień w ciekawym, niecodziennym wydarzeniu ułatwia komunikację, buduje relacje i zaufanie, a także – dzięki oderwaniu się od codziennych obowiązków – pozytywnie wpływa na samopoczucie. Te aspekty sprawiają, że zespół pracowników ma szansę lepiej się poznać i budować pozytywne relacje, co przekłada się na jego większą efektywność. Zgrana grupa pracuje sprawniej i osiąga lepsze wyniki. Pozytywne relacje przekładają się na codzienną współpracę i klimat organizacyjny. Poprzez organizację wydarzeń pracodawca buduje również swoją markę (employer branding), gdyż firmy oferujące wartościowe wydarzenia są postrzegane jako atrakcyjne. Organizacja eventów wzmacnia także kulturę organizacyjną, ponieważ mogą one podkreślać wartości przedsiębiorstwa, takie jak otwartość, współpraca czy innowacyjność.