Kasowy podatek najkorzystniejszy dla ryczałtowców

Czy warto wybrać na starcie działalności kasowy PIT? O to zapytał jeden z naszych czytelników, który otwiera firmę i chce rozliczać się z fiskusem ryczałtem. Będzie miał kilku kontrahentów i już teraz wie, że zależy im na długich terminach płatności.

– Kasowy PIT może być dla niego korzystny, bo przychód wykaże dopiero wtedy, gdy dostanie zapłatę od klientów (albo po dwóch latach). Wtedy też dopiero będzie musiał odprowadzić podatek. Gdyby stosował ogólną zasadę, czyli tzw. metodę memoriałową, musiałby wykazywać przychód (i płacić podatek) po wykonaniu usługi/sprzedaży towaru, niezależnie od momentu otrzymania pieniędzy od klientów – tłumaczy Piotr Juszczyk, doradca podatkowy w inFakt.