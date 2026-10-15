Rzeczpospolita
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Niesłusznie ukarany pracownik może dochodzić swoich praw

Gdy pracodawca wymierzył karę porządkową, pracownik może wnieść od niej sprzeciw. Pracodawca jest wówczas zobowiązany do jego rozpatrzenia z zachowaniem zasad i terminów określonych w kodeksie pracy. Naruszenie wymogów może skutkować uchyleniem kary.

Publikacja: 15.10.2026 05:40

Pracownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu, jeżeli jego zdaniem zastosowanie kary porządkowej nastąp

Pracownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu, jeżeli jego zdaniem zastosowanie kary porządkowej nastąpiło z naruszeniem przepisów.

Foto: Adobe Stock

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Ryszard Sadlik

Pracownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu, jeżeli jego zdaniem zastosowanie kary porządkowej nastąpiło z naruszeniem przepisów. Może to zrobić zarówno na piśmie, jak i ustnie (np. telefonicznie). Sprzeciw wnosi się do pracodawcy. Termin do wniesienia przez pracownika sprzeciwu od nałożonej kary wynosi siedem dni od zawiadomienia go o ukaraniu. Zachowanie tego terminu przez pracownika ma istotne znaczenie. Jego niedotrzymanie powoduje utratę możliwości wniesienia sprzeciwu. Przy czym termin ten nie ulega przywróceniu. Dlatego też w razie wniesienia przez pracownika sprzeciwu po upływie siedmiu dni od daty otrzymania zawiadomienia o wymierzonej karze, pracodawca może go odrzucić, informując, że prawo do wniesienia sprzeciwu wygasło.

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