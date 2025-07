Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zmiana dotyczy tzw. zintegrowanych planów inwestycyjnych. To szczególna forma planów miejscowych, której sporządzenie jest poprzedzone negocjacjami z inwestorami. Dotyczą one np. uzupełniających inwestycji, takich jak budowa drogi gminnej łączącej nowe osiedle z istniejącą siecią ulic. Według projektu, rada gminy będzie mogła uchwalić ogólne zasady umów urbanistycznych. Ograniczy to ryzyko niespodziewanych oczekiwań gminy podczas negocjacji. Rząd przewiduje, że dzięki tej zmianie proces inwestycyjny będzie można skrócić nawet o 45 dni.

Kwota wolna w PIT w wysokości 60 tys. zł nie od 2026 r.

Podwojenie kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) do 60 tys. zł nie zmieści się w opracowywanym obecnie projekcie budżetu na 2026 rok – poinformował minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Łagodniejsze kary za podatkowe niedociągnięcia

W piątek posłowie poparli złagodzenie kar za przewinienia dotyczące spraw podatkowych. Nowelizacja kodeksu karnego skarbowego i ordynacji podatkowej nie dotyczy jednak przestępstw bezpośrednio wpływających na wymiar podatków.

Nowe przepisy przewidują odejście od surowego karania niedopełnienia obowiązków co do fiskalnej biurokracji. Chodzi np. o niezgłoszenie urzędowi skarbowemu auta używanego w firmie wyłącznie do celów biznesowych, niezłożenie dokumentacji cen transferowych czy też niewyznaczenie w firmie osoby odpowiedzialnej za rozliczenia podatkowe. Zresztą sam obowiązek wyznaczenia takich osób w spółkach zostaje zniesiony.

Sejm przyjął nowelę mającą na celu deregulację w zakresie energetyki

Projekt dotyczy uproszczenia rachunków za energię elektryczną poprzez ujednolicenie pierwszej strony tego rachunku; zmiany tradycyjnej formy komunikacji papierowej na elektroniczną przy jednoczesnym zabezpieczeniu odbiorców wykluczonych cyfrowo; wprowadzenia rozwiązań optymalizujących wykorzystanie istniejącej infrastruktury sieciowej poprzez rozszerzenie formuły cable poolingu; podniesienia progu koncesjonowania instalacji OZE do 5MW mocy zainstalowanej; zwolnienia z pozwolenia na budowę dla instalacji fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej do 500 kW przy wytwarzaniu energii elektrycznej na własne potrzeby. Nowe przepisy realizują działania deregulacyjne rządu.

Prezydent podpisał trzy ważne ustawy

- z 9 lipca 2025 r. o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym

- z 25 czerwca 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze

- z 25 czerwca 2025 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych

MFiPR uruchomiło 4 konkursy na 490 mln zł z Funduszu Polskich Technologii Krytycznych

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) wystartowałoz 4 konkursami na 490 mln zł z nowego Funduszu Polskich Technologii Krytycznych. Cały budżet Funduszu to 4 mld zł - poinformowała szefowa resortu Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. To wsparcie dla firm i instytucji naukowych które tworzą przełomowe technologie w 3 sektorach: cyfrowym, czystych technologii i biotechnologii.