Likwidacja Centralnej Informacji Emerytalnej

Wchodzi w życie ustawa z 5 sierpnia 2025 r. o uchyleniu ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej – z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie 1 stycznia 2026 r. (DzU z 3 września 2025 r., poz. 1216).

Wchodzą w życie zmiany w prawie energetycznej

Określone ustawą z 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (DzU z 3 września 2025 r., poz. 1218).

Już obowiązują zmiany w przepisach prawa z zakresu zdrowia roślin

Chodzi o rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 5 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków zwalczania Clavibacter sepedonicus oraz Ralstonia solanacearum (DzU z 10 września 2025 r., poz. 1232).

Wchodzą w życie zmiany w sprawie obniżonych stawek podatku VAT

Określone rozporządzeniem Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 13 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług (DzU z 17 września 2025 r., poz. 1253).

Opublikowano tekst jednolity rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego dla chorych na wczesne zapalenie stawów

W obwieszczeniu ministra zdrowia z 20 sierpnia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcą z wczesnym zapaleniem stawów (DzU z 17 września 2025 r., poz. 1251).

Jest tekst jednolity rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych dla stacji gazu ziemnego

W obwieszczeniu ministra energii z 12 września 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie szczegółowych wymagań technicznych dla stacji gazu ziemnego (DzU z 17 września 2025 r., poz. 1252).

Koniunktura konsumencka - wrzesień 2025 r. – podał GUS

We wrześniu 2025 r. odnotowano poprawę nastrojów konsumenckich, dotyczących zarówno obecnej, jak i przyszłej sytuacji (w stosunku do poprzedniego miesiąca). Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł minus 8,3 i był o 3,8 p. proc. wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.