Krajowy System e-Faktur jest gotowy na zwiększone obciążenie od 1 kwietnia. Tak deklaruje Ministerstwo Finansów na dwa dni przed rozciągnięciem obowiązku e-fakturowania na większość przedsiębiorców. Do końca 2026 r. tylko firmy o obrotach do 10 tys. zł miesięcznie będą mogły wystawiać faktury w dotychczasowej formie.

Jak zadeklarował na poniedziałkowej konferencji prasowej Marcin Łoboda, wiceminister finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej, od najbliższej środy system będzie w stanie obsłużyć znacznie większe niż dotąd obciążenie. Dotychczas bowiem obowiązek korzystania z niego dotyczył jedynie 5,2 tys. największych firm. W ciągu ostatnich prawie dwóch miesięcy faktury w KSeF wystawiło 345,7 tys. przedsiębiorców. Według szacunków MF, wszystkich firm objętych obowiązkiem e-fakturowania od 1 kwietnia będzie 1,4 mln.