Krajowy System e-Faktur jest gotowy na zwiększone obciążenie od 1
kwietnia. Tak deklaruje Ministerstwo Finansów na dwa dni przed
rozciągnięciem obowiązku e-fakturowania na większość
przedsiębiorców. Do końca 2026 r. tylko firmy o obrotach do 10
tys. zł miesięcznie będą mogły wystawiać faktury w
dotychczasowej formie.
Jak zadeklarował na
poniedziałkowej konferencji prasowej Marcin Łoboda, wiceminister
finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej, od najbliższej
środy system będzie w stanie obsłużyć znacznie większe niż
dotąd obciążenie. Dotychczas bowiem obowiązek korzystania z niego
dotyczył jedynie 5,2 tys. największych firm. W ciągu ostatnich
prawie dwóch miesięcy faktury w KSeF wystawiło 345,7 tys.
przedsiębiorców. Według szacunków MF, wszystkich firm
objętych obowiązkiem e-fakturowania od 1 kwietnia będzie 1,4 mln.