O tym, jak działał Krajowy System e-Faktur w ciągu dwóch tygodni od rozszerzenia obowiązku e-fakturowania, opowiadali przedstawiciele Ministerstwa Finansów podczas wtorkowych obrad sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju. Owo rozszerzenie oznacza, że dziś obowiązkiem korzystania z KSeF jest objętych około 1,4 mln przedsiębiorców (poprzednio tylko ok. 5 tys. największych firm).

Jak oświadczył wiceminister finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda, dotychczas z systemu skorzystała większość zobowiązanych, bo prawie 1,1 mln podmiotów. – W połowie miesiąca spodziewamy się, że pozostałe 300 tys. firm, głównie małych i średnich, wystawi faktury w połowie kwietnia. Spodziewamy się wtedy szczytu wystawiania faktur dotyczących marca – powiedział Łoboda.