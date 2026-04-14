O tym, jak działał Krajowy System e-Faktur w ciągu dwóch tygodni
od rozszerzenia obowiązku e-fakturowania, opowiadali przedstawiciele
Ministerstwa Finansów podczas wtorkowych obrad sejmowej Komisji
Gospodarki i Rozwoju. Owo rozszerzenie oznacza, że dziś obowiązkiem
korzystania z KSeF jest objętych około 1,4 mln przedsiębiorców
(poprzednio tylko ok. 5 tys. największych firm).
Jak oświadczył
wiceminister finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin
Łoboda, dotychczas z systemu skorzystała większość
zobowiązanych, bo prawie 1,1 mln podmiotów. – W połowie miesiąca
spodziewamy się, że pozostałe 300 tys. firm, głównie małych i
średnich, wystawi faktury w połowie kwietnia. Spodziewamy się
wtedy szczytu wystawiania faktur dotyczących marca – powiedział
Łoboda.