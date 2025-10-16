Jak sklepy stacjonarne chcą współżyć z online

Sklepy stacjonarne - jak funkcjonują w obliczu ofensywy handlu w sieci, platform zakupowych i coraz szerszego wykorzystania sztucznej inteligencji? Jaką strategię przyjmują zarówno najemcy jak i właściciele centrów handlowych – mówi o tym Waldemar Ciępka, dyrektor generalny Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług, gość programu Marcina Piaseckiego.

- Opłacać się będzie tylko wtedy, kiedy nastąpi odpowiednia też ocena tych relacji między rynkiem online'owym i offline'owym. Bo koszty działalności w offline'ie, one są od wielu lat znane, niestety one rosną. Koszty działalności online'ie, czyli w internecie, też nie są już takie tanie, jak były na początku.