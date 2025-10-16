Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Jak sklepy stacjonarne chcą współżyć z online

Koszty handlu rosną. Nie tylko offline, ale także online. Jeden kanał nie może istnieć bez drugiego.

Publikacja: 16.10.2025 14:00

Waldemar Ciępka, dyrektor generalny Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług

Waldemar Ciępka, dyrektor generalny Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług

Foto: podcasty.rp.pl

Marcin Piasecki

Sklepy stacjonarne - jak funkcjonują w obliczu ofensywy handlu w sieci, platform zakupowych i coraz szerszego wykorzystania sztucznej inteligencji? Jaką strategię przyjmują zarówno najemcy jak i właściciele centrów handlowych – mówi o tym Waldemar Ciępka, dyrektor generalny Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług, gość programu Marcina Piaseckiego.

- Opłacać się będzie tylko wtedy, kiedy nastąpi odpowiednia też ocena tych relacji między rynkiem online'owym i offline'owym. Bo koszty działalności w offline'ie, one są od wielu lat znane, niestety one rosną. Koszty działalności online'ie, czyli w internecie, też nie są już takie tanie, jak były na początku.

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Jakub Ogórek, prezes PSK
Magazyn o biznesie
Operator wyjaśnia, jak działa system kaucyjny
Citi Handlowy: Wyciągnij nawet 1200 zł do Allegro! Oferta ważna do 20.10.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Wyciągnij nawet 1200 zł do Allegro! Oferta ważna do 20.10.2025
Advertisement
Jacek Socha, koordynator Inicjatywy Sprawdzamy
Magazyn o biznesie
Jacek Socha: trzeba wyraźnie wskazać, kto może produkować drony
Wojciech Stramski, prezes zarządu Beyond.pl
Magazyn o biznesie
Polska ma superkomputer
Michał Lubiński, doradca Zarządu ds. Spraw Środków Bojowych, Grupa Niewiadów-PGM S.A
Magazyn o biznesie
Jak rozwiązać problem amunicji do artylerii
Dr Rafał Kieszek, kierownik UZ Venture Studio
Magazyn o biznesie
Dr Rafał Kieszek: Wyprowadzimy startupy z doliny śmierci
Citi Handlowy: Wielki cashback z Kartą Kredytową Citibank! Oferta ważna do 03.12.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Wielki cashback z Kartą Kredytową Citibank! Oferta ważna do 03.12.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
Reklama