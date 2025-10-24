Rzeczpospolita
Tracz: ucieczka biznesu norek na Ukrainę to mity

O kulisach wprowadzenia zakazu hodowli zwierząt na futra opowiada autorka ustawy, Małgorzata Tracz, posłanka Koalicji Obywatelskiej i członkini Stowarzyszenia Naprzód.

Publikacja: 24.10.2025 14:00

Małgorzata Tracz, posłanka Koalicji Obywatelskiej i członkini Stowarzyszenia Naprzód.

Aleksandra Ptak-Iglewska

Ustawa przegłosowana przed tygodniem wprowadziła zakaz hodowli norek, lisów i jenotów na futra, zakaz zakładania nowych ferm, odszkodowania dla właścicieli biznesu i wyjątkowo długie odprawy dla pracowników. Co więcej, ten cel okazał się wspólny dla posłów PiS i PO, głosowanie przeszło ogromną większością głosów i towarzyszyły mu oklaski.

– Sukces tego projektu był możliwy właśnie dlatego, że on był umową społeczną, bo uwzględniał i interes trzech milionów zwierząt, które są co roku w Polsce hodowane i zabijane na futro, ale też interes hodowców oraz kilkuset pracowników właśnie tych ferm – mówi w Magazynie o Biznesie Małgorzata Tracz, posłanka Koalicji Obywatelskiej i członkini Stowarzyszenia Naprzód, autorka głośnej ustawy. Przyznaje, że walka o ten zakaz trwała blisko 30 lat. Ona włączyła się przed dekadą, gdy obiecywała to w kampanii wyborczej.

